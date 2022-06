Italia-Georgia | Draghi riceve Presidente Zourabichvili

(Di martedì 7 giugno 2022) Roma, 7 giu. (Adnkronos) - Ildel Consiglio, Mario, stando a Palazzo Chigi ladella, Salomé, in occasione della Visita di Stato in. Il premier ha attesonel cortile del Palazzo che ospita la presidenza del Consiglio, dove lagiorgiana è stata accolta dal picchetto d'onore.

"Lacon la sua storia millenaria ha contribuito alla famiglia della civiltà europea ed è del tutto naturale che aspiri a entrare nella Ue. L'ne sostiene percorso europeo. Attendiamo i ..."L'sostiene l'ingresso dellanell'Unione europea". A dirlo è Sergio Mattarella dopo l'incontro al Quirinale con la presidente Salomé Zourabichvili . "La- ha detto il Capo dello ...Roma, 7 giu. Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, sta ricevendo a Palazzo Chigi la Presidente della Georgia, Salomé Zourabichvili, in occasione della Visi ...Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Quirinale S.E. Salomè Zourabichvili, Presidente della Georgia, in visita di Stato in Italia. Fai clic per condividere su WhatsApp (Si ...