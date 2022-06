Italia, Donnarumma: «Capitano? Emozione indescrivibile. C’è tanta voglia di partire» (Di martedì 7 giugno 2022) Donnarumma, portiere dell’Italia, ha parlato ai microfoni di Rai Uno al termine della partita di Nations League contro l’Ungheria Donnarumma, portiere dell’Italia, ha parlato ai microfoni di Rai Uno al termine della partita di Nations League contro l’Ungheria. Le sue dichiarazioni: «La fascia di Capitano è un’Emozione indescrivibile. Per questa maglia si gioca anche senza un dito. Devo ringraziare lo staff che mi ha aiutato e ho recuperato. Giocherò finché possibile. Esultanza? C’è voglia di ripartire e voglia di stare bene insieme. Dobbiamo andare avanti così. Ne avevamo bisogno». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 7 giugno 2022), portiere dell’, ha parlato ai microfoni di Rai Uno al termine della partita di Nations League contro l’Ungheria, portiere dell’, ha parlato ai microfoni di Rai Uno al termine della partita di Nations League contro l’Ungheria. Le sue dichiarazioni: «La fascia diè un’. Per questa maglia si gioca anche senza un dito. Devo ringraziare lo staff che mi ha aiutato e ho recuperato. Giocherò finché possibile. Esultanza? C’èdi ridi stare bene insieme. Dobbiamo andare avanti così. Ne avevamo bisogno». L'articolo proviene da Calcio News 24.

