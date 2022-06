Italia, bene i giovani ma ora serve la vittoria: l’Ungheria parla italiano ed è cresciuta tantissimo (Di martedì 7 giugno 2022) Altro giro, altra corsa. Da Bologna a Cesena, la distanza è poca così come gli appena tre giorni di riposo in un finale di stagione assurdo con quattro impegni della Nazionale. Il Covid ha costretto a slittamenti e accorpamenti, e la colpa non è di nessuno, ma più che il risultato ora è importante anche non infortunarsi. Poi, però, c’è il lato sportivo da tenere in considerazione: l’Italia affronta l’Ungheria, che ha gli stessi colori della bandiera azzurra ma rovesciati, che parla Italiano anche perché il ct è Marco Rossi, che tanto bene ha fatto in questi anni e che ha fatto crescere parecchio una selezione finita in un vicolo cieco un decennio fa. Ma i ragazzi di Mancini devono finalmente tornare alla vittoria. Dopo i disastri tra Nations League chiusa in semifinale, esclusione ... Leggi su sportface (Di martedì 7 giugno 2022) Altro giro, altra corsa. Da Bologna a Cesena, la distanza è poca così come gli appena tre giorni di riposo in un finale di stagione assurdo con quattro impegni della Nazionale. Il Covid ha costretto a slittamenti e accorpamenti, e la colpa non è di nessuno, ma più che il risultato ora è importante anche non infortunarsi. Poi, però, c’è il lato sportivo da tenere in considerazione: l’affronta, che ha gli stessi colori della bandiera azzurra ma rovesciati, cheno anche perché il ct è Marco Rossi, che tantoha fatto in questi anni e che ha fatto crescere parecchio una selezione finita in un vicolo cieco un decennio fa. Ma i ragazzi di Mancini devono finalmente tornare alla. Dopo i disastri tra Nations League chiusa in semifinale, esclusione ...

Advertising

borghi_claudio : L'ideona è sempre tagliare gli stipendi altrui. Stile OCSE che seduti in ufficio pagato con soldi nostri, con stipe… - matteosalvinimi : Perché la guerra non duri altri 100 giorni io lavoro per la Pace, il dialogo, il cessate il fuoco e il disarmo. Non… - pisto_gol : Nel calcio, come nella vita, le sconfitte sono più delle vittorie. Per questo è importante COME si vince e COME si… - Massimi8900 : RT @FabioInnocent10: L' ambasciata russa ha fatto bene a denunciare le vergognose baggianate della pseudo informazione italiana, la campagn… - Antonio43957167 : RT @doluccia16: Bene, ora immagina che se gli autori non fossero stati in Italia, non sarebbe successo niente a quelle ragazze. https://t.c… -