Italia | Bastoni | «Ai giovani cerco di trasmettere quel che ho imparato Futuro? Sarò in ritiro con l’Inter»

Alessandro Bastoni, difensore dell'Italia, ha parlato ai microfoni di Rai Uno al termine della partita di Nations League contro l'Ungheria. Le sue dichiarazioni: PARTITA – «In campo Internazionale tutte le partite sono difficili. Siamo stati bravi e non era facile perché siamo tutti giovani. Abbiamo saputo soffrire e questo è un segnale importante. giovani? A furia di essere giovanissimo sto invecchiando anche io. cerco di trasmettere ciò che posso e quello che ho imparato da Chiellini e Bonucci». Futuro – «Io ho due anni di contratto con ...

