Issiamo le vele! Regata della Lega Navale contro le malattie rare (Di martedì 7 giugno 2022) Sono partite lunedì 6 giugno dal porto di Torre Annunziata (NA) le due barche a vela che navigheranno fino a Marsiglia per sensibilizzare sulle cure e sostenere la ricerca scientifica nell'ambito dell'iniziativa Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca #thinkrare. Issiamo le vele! In barca da Torre Annunziata fino a Marsiglia Una Regata in venti tappe per promuovere la conoscenza e la diagnosi delle malattie rare. Al timone delle imbarcazioni, condotte in solitario, il chirurgo Mario Santini e l'imprenditore Rosario Gracco, esperti velisti e soci della Lega Navale Italiana della DeLegazione di Torre Annunziata la cui Presidente Antonella Giglio ha da subito ...

