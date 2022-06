Israele | Bennett fiducioso | nonostante il governo battuto

Advertising

AsiaNewsIT : Israele, legge sui coloni: governo Bennett bocciato alla Knesset - CatelliRossella : Israele: schiaffo al governo Bennett, perde voto a Knesset - Medio Oriente - ANSA - serenel14278447 : Israele: schiaffo al governo Bennett, perde voto a Knesset - marcuspascal1 : RT @MediasetTgcom24: Israele, schiaffo al governo Bennett: perde il voto alla Knesset #Israele #Israel #NaftaliBennett #Bennett #Knesset h… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Israele, schiaffo al governo Bennett: perde il voto alla Knesset #Israele #Israel #NaftaliBennett #Bennett #Knesset h… -

Rispondendo questa mattina a una domanda dei giornalisti se il governo sia giunto al capolinea,ha replicato, citato dai media, "assolutamente no". Poi ha attaccato il leader dell'opposizione,...Nonostante la sonora bocciatura, l'esecutivo guidato dal primo ministro Naftalie dal vice ... in vigore dal 1967, che estende la legge civile ai cittadini diche vivono in Cisgiordania.Nonostante il suo governo sia stato battuto ieri sera su un importante legge, il premier israeliano, Naftali Bennett, resta fiducioso che l'esecutivo possa andare avanti. (ANSA) ...Ora il governo ha tempo fino al 1 luglio per cercare un'altra votazione e secondo i media potrebbe imporre il voto di fiducia sul provvedimento per farlo passare La Knesset ha respinto in prima lettur ...