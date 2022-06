Isola dei Famosi, impazza la “donna vitruviana hot” Soleil Sorge (Di martedì 7 giugno 2022) Isola dei Famosi, nella giornata di ieri è andata in onda la nuova puntata del reality show condotto da Ilary Blasi. La novità più importante è quella riguardante il ritorno di Soleil Sorge sull’Isola. La showgirl ex gieffina, si è immediatamente catapultata nell’atmosfera. Infatti per lei è un ritorno nel programma. Soleil si è subito contraddistinta nelle scorse edizioni per la sua capacità e resistenza nelle prove più difficili del programma. Una di queste è proprio la prova dell’uomo vitruviano, dove la Sorge ha da sempre dimostrato la sua forza e imbattibilità. Lo sfidante e possente Luca Daffrè ha fatto il possibile per rimanere in gara, ma la showgirl una volta salita sulla struttura si è girata di spalle assumendo una posizione a granchio che l’ha fatta ... Leggi su zon (Di martedì 7 giugno 2022)dei, nella giornata di ieri è andata in onda la nuova puntata del reality show condotto da Ilary Blasi. La novità più importante è quella riguardante il ritorno disull’. La showgirl ex gieffina, si è immediatamente catapultata nell’atmosfera. Infatti per lei è un ritorno nel programma.si è subito contraddistinta nelle scorse edizioni per la sua capacità e resistenza nelle prove più difficili del programma. Una di queste è proprio la prova dell’uomo vitruviano, dove laha da sempre dimostrato la sua forza e imbattibilità. Lo sfidante e possente Luca Daffrè ha fatto il possibile per rimanere in gara, ma la showgirl una volta salita sulla struttura si è girata di spalle assumendo una posizione a granchio che l’ha fatta ...

Advertising

hamsik911 : RT @IlMinotauro_: La strategia di nick è chiara. Andare contro i più forti per far abbassare loro i consensi, passare da vittima (basta ved… - jekooz : RT @IlMinotauro_: La strategia di nick è chiara. Andare contro i più forti per far abbassare loro i consensi, passare da vittima (basta ved… - gibadda : #Mommotino #GibaddaWines #SardinianWines In alto i calici, oggi abbiamo un’ottima notizia a cui brindare! ?????? Il n… - Telesardegna : Cagliari. Progetto ‘Green Hyland’ nell'Isola dei Cavoli nell'AMP di Capo Carbonara [IL SERVIZIO] - IlMinotauro_ : La strategia di nick è chiara. Andare contro i più forti per far abbassare loro i consensi, passare da vittima (bas… -