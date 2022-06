Isola 2022 | Soleil regina delle prove e del lato B Nicola Savino «Siamo tutti distratti» Social in delirio

(Di martedì 7 giugno 2022)e delB.». La Sorge è sbarcata in Honduras in qualità di guest star e durante la puntata di lunedì 6 giugno, ha riconfermato, come aveva fatto nelle precedenti edizioni in cui è stata naufraga, la sua forza. Ladell’dei Famosi si conferma ancora una volta essereSorge. L’ex gieffina con un passato da naufraga, ha partecipato durante la puntata di lunedì 6 giugno alla prova dell’uomo vitruviano, in cui lei si è sempre dimostrata fortissima. Ma a distrarre il pubblico e i naufraghi è stato il ...

Advertising

HavanaturItalia : #CUBA, L'#ISOLA CHE SI TRASFORMA ???? Capitolo 11: Israel, El #Santero Entriamo nel #Templo #Yemaya e siamo accolti… - CaputoItalo : I Quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno - il magazine: Libri: tutto pronto a Gavoi per l'Isola delle Stor... - tuttotv_info : #AscoltiTV: #Isola vince la serata col 20,5% di share, #UnAltroDomani parte benissimo col 23,6% >>… - gazzettamantova : Prima uscita per il nucleo specialistico di polizia locale contro l’abbandono dei rifiuti. Perlustrate l’Isola Bosc… - ully37834952 : buongiorno da una 'disagiata' del 2006 ancora disagiata nel 2022 #isola #forzanicolas -

Roger Balduino in studio dopo il ritiro dall'dei Famosi Roger Balduino , tenace e combattivo fino alla fine, ha dovuto abbandonare l'dei Famosiper motivi medici. Ieri sera, lunedì 6 giugno, il modello brasiliano è tornato in studio per raccontare la sua esperienza. " Come va la caviglia Va così e così, mi sono anche ...Ascolti tv, ieri sera: A casa tutti bene vs L'dei Famosi. Auditel ieri sera, 6 giugnoSfida Rai1 e Canale 5: 'A casa tutti bene' perde contro "L'dei Famosi" di Ilary Blasi. Rai 1: A ...Isola dei Famosi 2022, c'è già il nome del vincitore: il pubblico non ha dubbi. Incredibile segreto svelato prima della puntata finale ..."Da alcuni giorni, al centro cittadino di Anzio e nell'area portuale in particolare, sono perfettamente funzionanti i parapedoni ...