Isola 16, Nicola Savino spoilera il ‘vero’ motivo del ritiro di Roger Balduino (Di martedì 7 giugno 2022) Nella 22^ puntata dell’Isola dei Famosi, in onda lunedì 6 giugno su Canale 5, Roger Balduino è arrivato in studio dopo il ritiro e ha spiegato i motivi del suo abbandono. Potrebbe interessarti: La replica dell’Isola dei Famosi Perché Roger si è ritirato? Roger Balduino è arrivato nello studio dell’Isola dei Famosi, zoppicando. Incalzato dalla conduttrice Ilary Blasi, l’ex concorrente brasiliano ha confidato di essere molto dispiaciuto per aver abbandonato il programma ad un passo dalla finale. Il modello ha rivelato che su Playa Sgamadissima si è fatto male alla caviglia e si è bruciato il piede. Come raccontato dall’ex naufrago, il dottore gli avrebbe sconsigliato di proseguire l’avventura all’Isola dei ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 7 giugno 2022) Nella 22^ puntata dell’dei Famosi, in onda lunedì 6 giugno su Canale 5,è arrivato in studio dopo ile ha spiegato i motivi del suo abbandono. Potrebbe interessarti: La replica dell’dei Famosi Perchési è ritirato?è arrivato nello studio dell’dei Famosi, zoppicando. Incalzato dalla conduttrice Ilary Blasi, l’ex concorrente brasiliano ha confidato di essere molto dispiaciuto per aver abbandonato il programma ad un passo dalla finale. Il modello ha rivelato che su Playa Sgamadissima si è fatto male alla caviglia e si è bruciato il piede. Come raccontato dall’ex naufrago, il dottore gli avrebbe sconsigliato di proseguire l’avventura all’dei ...

Advertising

Indira813 : RT @xsempresarai: - Ale e Guenda che reggono il trash anche dallo studio con gli scherzi. - Nicolas, Edo e Carmen che si confermano i migli… - angiuoniluigi : RT @leggoit: #Isola 2022, Soleil regina delle prove e del lato B. Nicola Savino «Siamo tutti distratti». Social in delirio - infoitcultura : Isola 2022, Soleil regina delle prove e del lato B. Nicola Savino «Siamo tutti distratti». Social in delirio - infoitcultura : Soleil si 'dichiara' a Nicola Vaporidis all'Isola dei Famosi/ Vladimir la punge 'che c'è dietro?' - Gianni13_Gian : RT @catiuz92: Per me è lei che con quella mossa ha destabilizzato i naufraghi, Alvin, Nicola, il pubblico in studio e noi a casa, uomini e… -