Isola 16: l'opinione di Chia sulla ventiduesima puntata (Di martedì 7 giugno 2022) Cioè, fatemi capire. Noi avevamo tra le mani due pezzi da 90 come Soleil Sorge e Vera Gemma, caricheaMMMolla e pronte a creare il panico tra i naufraghi dell'Isola 16, e le abbiamo fatte rimanere a Playa Palapa quanto la fidanzata di Blind o l'amica di Estefania Bernal? Ma in che senso, scusate? Roba che persino l'ex di Roger Balduino era restata là qualche giorno in più pur di alimentare il fake triangolo, e loro due niente? Ma io senza parole! Ma perché? Le avete fatte arrivare in Honduras, le avete chiuse nel resort dieci giorni per la quarantena, avete fatto millemila proclami sullo "sbarco delle Piratesse"… e poi le fate rientrare senza manco dar loro il tempo di regalarci mezzo catfight? Ma che SPRECO IMMENSO è? E lo so bene che personaggi come Soleil e Vera rientrano tra quelli che o li ami o li odi, eh. Basta aprire i social per vedere con quanta foga la gente ...

