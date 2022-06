“Involontaria Off – L’esame”, il film che fa scoprire il volontariato ai più giovani: parlano le protagoniste Elvira Cammarone e Elisa Visari (Di martedì 7 giugno 2022) Sara ha 18 anni, ha appena preso il diploma di maturità e si prepara ad affrontare il test di ammissione per iscriversi a Medicina: deve studiare e non può andare in vacanza come tutti i suoi compagni di liceo. Decide allora di sfruttare il tempo libero estivo per fare una nuova esperienza, in un’associazione di volontariato che opera in ospedale, sperando così di poter cogliere un’occasione per avvicinarsi al mondo dei pazienti: inizialmente diffidente, la futura dottoressa si appassiona e, da volontaria, scopre nuovi rapporti di amore e amicizia – primo fra tutti quello con la ragazza che prima era la sua acerrima nemica, Arianna – e alla fine del percorso passa una “seconda prova di maturità”, avviandosi con una nuova consapevolezza verso la sua carriera universitaria. La storia di Sara viene raccontata in Involontaria Off – ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 7 giugno 2022) Sara ha 18 anni, ha appena preso il diploma di maturità e si prepara ad affrontare il test di ammissione per iscriversi a Medicina: deve studiare e non può andare in vacanza come tutti i suoi compagni di liceo. Decide allora di sfruttare il tempo libero estivo per fare una nuova esperienza, in un’associazione diche opera in ospedale, sperando così di poter cogliere un’occasione per avvicinarsi al mondo dei pazienti: inizialmente diffidente, la futura dottoressa si appassiona e, da volontaria, scopre nuovi rapporti di amore e amicizia – primo fra tutti quello con la ragazza che prima era la sua acerrima nemica, Arianna – e alla fine del percorso passa una “seconda prova di maturità”, avviandosi con una nuova consapevolezza verso la sua carriera universitaria. La storia di Sara viene raccontata inOff – ...

