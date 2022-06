Invito al viaggio – Concerto per Franco Battiato al cinema: il trailer (Di martedì 7 giugno 2022) Invito al viaggio – Concerto per Franco Battiato al cinema per tre giorni, ecco il trailer del film evento sul Concerto dedicato al Maestro tenutosi all’Arena di Verona Invito al viaggio – Concerto per Franco Battiato per la regia di Pepsy Romanoff e prodotto da International Music & Arts ed Except, il film evento sul Concerto dedicato al Maestro tenutosi all’Arena di Verona il 21 settembre 2021, sarà al cinema solo il 20, 21 e 22 giugno distribuito da Adler Entertainment. Il regista e art director Giuseppedomingo Romano, in arte Pepsy Romanoff, è fondatore insieme a Maurizio Vassallo della casa di produzione milanese Except che ha ... Leggi su spettacolo.eu (Di martedì 7 giugno 2022)alperalper tre giorni, ecco ildel film evento suldedicato al Maestro tenutosi all’Arena di Veronaalperper la regia di Pepsy Romanoff e prodotto da International Music & Arts ed Except, il film evento suldedicato al Maestro tenutosi all’Arena di Verona il 21 settembre 2021, sarà alsolo il 20, 21 e 22 giugno distribuito da Adler Entertainment. Il regista e art director Giuseppedomingo Romano, in arte Pepsy Romanoff, è fondatore insieme a Maurizio Vassallo della casa di produzione milanese Except che ha ...

