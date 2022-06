Invia alla ex la foto della scatola di cioccolatini con una pistola: stalker arrestato (Di martedì 7 giugno 2022) Quando lei, dopo averlo lasciato, gli aveva rimandato indietro la scatola di cioccolatini che le aveva mandato per San Valentino, lui le ha mandato una foto in cui era ritratto mentre mangiava i dolci con in mano una pistola. Questo è solo uno degli episodi di stalking di cui è accusato un 37enne di origine marocchina, arrestato dalla polizia per atti persecutori e lesioni personali gravi nei confronti della donna che lo aveva lasciato da un anno. E da un anno andavano avanti intimidazione e minacce, che l’avevano portata a cambiare le sue abitudini e a muoversi quasi sempre accompagnata da un’amica. E non solo minacce. Secondo quanto riferito dalla Questura, nella notte fra il 9 e il 10 maggio l’aveva aggredita fuori da un locale milanese, colpendola ... Leggi su blog.libero (Di martedì 7 giugno 2022) Quando lei, dopo averlo lasciato, gli aveva rimandato indietro ladiche le aveva mandato per San Valentino, lui le ha mandato unain cui era ritratto mentre mangiava i dolci con in mano una. Questo è solo uno degli episodi di stalking di cui è accusato un 37enne di origine marocchina,polizia per atti persecutori e lesioni personali gravi nei confrontidonna che lo aveva lasciato da un anno. E da un anno andavano avanti intimidazione e minacce, che l’avevano portata a cambiare le sue abitudini e a muoversi quasi sempre accompagnata da un’amica. E non solo minacce. Secondo quanto riferito dQuestura, nella notte fra il 9 e il 10 maggio l’aveva aggredita fuori da un locale milanese, colpendola ...

