' Intrecci' | la boliviana Sevillano e la giapponese Ishii in mostra - Cronaca - lanazione it

(Di martedì 7 giugno 2022) Verrà inaugurata il prossimo sabato 11 giugno, alle 18, alla Galleria Ambigua di Arezzo in via Cavour 72, la", dedicata a due grandi artiste internazionali, laEliana ...

Verrà inaugurata il prossimo sabato 11 giugno, alle 18, alla Galleria Ambigua di Arezzo in via Cavour 72, la mostra "Intrecci", dedicata a due grandi artiste internazionali, la boliviana Eliana Sevillano (foto) e la giapponese Takako Ishii. La mostra, curata da Lucrezia Lombardo e Josip Miskovic e visitabile fino al ...