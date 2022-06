Inter Lukaku | il Chelsea potrebbe aprire al prestito

(Di martedì 7 giugno 2022) Ilha aperto aldie l’davvero riportare l’attaccante belga a Milano Clamorosa novità per quanto riguarda il futuro di Romelual. A parlarne è stato Gianluca Di Marzio a Sky Sport. Ilavrebbe aperto aldie ora tocca all’trovare l’accordo per riportate il belga a Milano. Il suo arrivoescludere l’arrivo di Dybala siccome poi in attacco ci sarebbe una folta concorrenza. L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : .@Inter, il @ChelseaFC ha aperto al prestito di Romelu #Lukaku per i nerazzurri - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO INTER, IL CHELSEA HA APERTO AL PRESTITO DI LUKAKU Ora toccherà ai due club trovare un accordo… - FBiasin : “Se vuole tornare all’#Inter deve trovare da solo una soluzione col #Chelsea”. Difficilmente riuscirà nell’impresa… - caleee12 : Lukaku (che non andrà all’inter) mi fa paura 0 - salvatorecozza1 : RT @supersonico1986: Quindi secondo Sky Corea l'Inter oggi ha preso Lukaku, Dybala, Bremer e Messi senza cedere nessuno. Prendo nota. -

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTOMILANO - Mentre Bellanova si avvicina sempre di più ad Inzaghi, nella testa di, c'è solo l'. Che non è soltanto il titolo della canzone che riecheggia a San Siro prima di ogni partita della squadra nerazzurra, ma proprio l'unico pensiero che in questo momento ...Inter-Lukaku, il ritorno non è ancora in discesa ma si può fare: l'attaccante belga vuole tornare in nerazzurro, e nel corso di Calciomercato-L'originale Marco Barzaghi e Gianluca Di Marzo parlano deg ...Boehly dà l'ok per il trasferimento di Lukaku all'Inter ed ora la decisione spetta a Tuchel, la società nerazzurra resta in attesa ...