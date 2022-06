Inter Bastoni, non solo il Tottenham: il Manchester United si muove per il difensore (Di martedì 7 giugno 2022) La Premier League si muove per Bastoni dell’Inter: Tottenham e Manchester United Interessate al difensore L’Inter potrebbe perdere Bastoni in questo mercato estivo. Sul difensore si starebbe muovendo la Premier League. Da tempo il Tottenham starebbe parlando con l’Inter e con il giocatore, ma negli ultimi giorni anche il Manchester United avrebbe mostrato Interesse per il classe ’99. Ancora nessuna offerta concreta. Lo riporta Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 7 giugno 2022) La Premier League siperdell’essate alL’potrebbe perderein questo mercato estivo. Sulsi starebbendo la Premier League. Da tempo ilstarebbe parlando con l’e con il giocatore, ma negli ultimi giorni anche ilavrebbe mostratoesse per il classe ’99. Ancora nessuna offerta concreta. Lo riporta Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato @Inter | Su #Bastoni non c'è solo il @SpursOfficial, anche il @ManUtd l'ha messo nel mirino - FcInterNewsit : FcIN - Bastoni resta sulla sua posizione. Ed è pronto a legarsi all'Inter per molti anni senza pretese - FcInterNewsit : FcIN - Bastoni ha le idee chiare: nessuna intenzione di lasciare l'Inter - AndersPass : RT @SkySport: Inter: su Bastoni ci sono Tottenham e Manchester United. Le news di calciomercato #SkySport #Inter #SkyCalciomercato #Calciom… - KunGrax : RT @DiMarzio: #Calciomercato @Inter | Su #Bastoni non c'è solo il @SpursOfficial, anche il @ManUtd l'ha messo nel mirino -