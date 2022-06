Inno della Roma in classe per festeggiare la Conference league: alla Garbatella segnalato un altro caso (Di martedì 7 giugno 2022) Un’altra maestra avrebbe fatto cantare l’Inno della Roma ai bambini in classe. Lo scrive in una nota il Comitato Lazio. “Su segnalazione di un genitore di uno degli alunni della Scuola Materna “Il Girasole Colorato” (zona Garbatella), in data odierna, il Comitato Consumatori Lazio ha presentato un ulteriore esposto presso la Procura per i Minorenni di Roma, corredato di relative prove documentali, rendendo edotta l’Autorità circa l’accadimento di fatti similari a quelli che hanno già riguardato la Scuola Caterina Usai”. Lo scrive in una nota il Comitato Lazio. Anche in questo caso, secondo la segnalazione, la maestra si è munita di stereo e bandiera per diffondere l’Inno della Roma e coinvolgere, ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 7 giugno 2022) Un’altra maestra avrebbe fatto cantare l’ai bambini in. Lo scrive in una nota il Comitato Lazio. “Su segnalazione di un genitore di uno degli alunniScuola Materna “Il Girasole Colorato” (zona), in data odierna, il Comitato Consumatori Lazio ha presentato un ulteriore esposto presso la Procura per i Minorenni di, corredato di relative prove documentali, rendendo edotta l’Autorità circa l’accadimento di fatti similari a quelli che hanno già riguardato la Scuola Caterina Usai”. Lo scrive in una nota il Comitato Lazio. Anche in questo, secondo la segnalazione, la maestra si è munita di stereo e bandiera per diffondere l’e coinvolgere, ...

Advertising

MinisteroDifesa : L’Inno d’#Italia interpretato dal gruppo @ilvolo in occasione della #FestadellaRepubblica #IlVolo #2giugno - GiovaQuez : Barbara Balanzoni che, ad occhi chiusi, balla canticchiando l'inno sovietico. Una dei tanti no vax che, in nome del… - Esercito : E’ il momento della Banda della Brigata “Sassari” che eseguirà il tradizionale inno “Dimonios”. #2giugno… - Chiaraema1 : Ecco l'imbecille della RAI che annuncia il canto degli italiani....ma non è l'inno italiano?? Questo telecronista d… - mirko416 : Azz che campanacci stonati i calciatori mentre cantano l'inno della propria nazione ?????? #GERENG -