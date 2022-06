Inflazione salari, l’indice 2022 sale del 4,7%. Pil al +2,8%, elevati rischi al ribasso (Di martedì 7 giugno 2022) Lo rileva l’Istat nel report “Le prospettive per l’economia italiana 2022-2023”. La stima non è lontana da quella del Governo nel Def di aprile, che era per quest’anno di un Pil a +3,1%. Leggi su ilsole24ore (Di martedì 7 giugno 2022) Lo rileva l’Istat nel report “Le prospettive per l’economia italiana-2023”. La stima non è lontana da quella del Governo nel Def di aprile, che era per quest’anno di un Pil a +3,1%.

