Incidenti stradali, raccordo Avellino-Salerno bloccato per ore (Di martedì 7 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Pesanti disagi si sono registrati sul raccordo autostradale Avellino-Salerno a causa di un incidente che ha coinvolto due auto entrambe dirette nel capoluogo irpino all'interno della galleria Monte Pergola, nel territorio del comune di Solofra. Il traffico è rimasto bloccato per oltre un'ora per consentire di soccorrere i conducenti, due donne di 30 e 60 anni, e rimuovere i mezzi incidentali. I feriti sono stati trasportati in ospedale ad Avellino. Le ferite riportate non sono giudicate gravi dai sanitari. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

