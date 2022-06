Incidente sotto la galleria “Monte Pergola”, due persone ferite (Di martedì 7 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSolofra (AV) – I Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti sul raccordo autostradale Avellino – Salerno, e più precisamente sotto la galleria del Monte Pergola, per un Incidente stradale che ha visto coinvolte due autovetture. Alla guida delle rispettive auto due donne, una di 30 e l’altra di 60 anni, rimaste ferite entrambe, e trasportate dai sanitari del 118 intervenuti presso l’ospedale Moscati di Avellino per essere sottoposte a cure mediche. I due veicoli incidentati sono stati messi in sicurezza. Gravi ripercussioni sul traffico si sono registrate durante le operazioni di soccorso. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 7 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSolofra (AV) – I Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti sul raccordo autostradale Avellino – Salerno, e più precisamenteladel, per unstradale che ha visto coinvolte due autovetture. Alla guida delle rispettive auto due donne, una di 30 e l’altra di 60 anni, rimasteentrambe, e trasportate dai sanitari del 118 intervenuti presso l’ospedale Moscati di Avellino per essereposte a cure mediche. I due veicoli incidentati sono stati messi in sicurezza. Gravi ripercussioni sul traffico si sono registrate durante le operazioni di soccorso. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

