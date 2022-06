In Europa scoppia la psicosi “needle spiking”: primo fermo in Francia. Le punture che fanno paura (Di martedì 7 giugno 2022) È psicosi in mezza Europa per le punture in discoteca e ai concerti. Migliaia le segnalazioni di giovani. Le descrizioni appaiono tutte identiche: prima c’è la sensazione di essere punti da un ago, poi la testa che gira e quel segno rosso sul braccio e sulla mano che mostra la puntura. Si chiama “needle spiking”, avvelenamento con l’ago. In Francia le definiscono “piqures sauvages”, iniezioni veloci fatte da uno sconosciuto che approfitta del buio. Un fenomeno che avverrebbe ormai da mesi. Ha preso il via in Inghilterra, poi si è diffuso soprattutto in Belgio e adesso anche in Francia. “needle spiking”, primo fermo a Tolosa Ieri, a Tolone, c’è stato il primo fermo. ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 7 giugno 2022) Èin mezzaper lein discoteca e ai concerti. Migliaia le segnalazioni di giovani. Le descrizioni appaiono tutte identiche: prima c’è la sensazione di essere punti da un ago, poi la testa che gira e quel segno rosso sul braccio e sulla mano che mostra la puntura. Si chiama “”, avvelenamento con l’ago. Inle definiscono “piqures sauvages”, iniezioni veloci fatte da uno sconosciuto che approfitta del buio. Un fenomeno che avverrebbe ormai da mesi. Ha preso il via in Inghilterra, poi si è diffuso soprattutto in Belgio e adesso anche in. “”,a Tolosa Ieri, a Tolone, c’è stato il. ...

Advertising

SecolodItalia1 : In Europa scoppia la psicosi “needle spiking”: primo fermo in Francia. Le punture che fanno paura… - TommasoMA9 : RT @La_Magggica: Stanno a scoppia tutti perché non vincono in Europa da decenni e noi da un paio di settimane ?????? - kekkajumped : RT @La_Magggica: Stanno a scoppia tutti perché non vincono in Europa da decenni e noi da un paio di settimane ?????? - La_Magggica : RT @La_Magggica: Stanno a scoppia tutti perché non vincono in Europa da decenni e noi da un paio di settimane ?????? - DeriylD : RT @La_Magggica: Stanno a scoppia tutti perché non vincono in Europa da decenni e noi da un paio di settimane ?????? -