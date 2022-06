In Emilia Romagna la scuola ricomincia il 15 settembre (Di martedì 7 giugno 2022) In Emilia-Romagna la prima campanella per l'inizio del prossimo anno scolastico 2022-2023 suonerà giovedì 15 settembre 2022, con chiusura delle lezioni in tutte le scuole di ogni ordine e grado della regione fissata per mercoledì 7 giugno 2023. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 7 giugno 2022) Inla prima campanella per l'inizio del prossimo anno scolastico 2022-2023 suonerà giovedì 152022, con chiusura delle lezioni in tutte le scuole di ogni ordine e grado della regione fissata per mercoledì 7 giugno 2023. L'articolo .

Advertising

sbonaccini : Il piccolo Mustafa e suo papà Munzir sono arrivati a Budrio. Mustafa, siriano, nato senza arti e il padre Munzir,… - sbonaccini : GIOVANI, IN EMILIA-ROMAGNA LA MIGLIOR QUALITA’ DI VITA Cinque province nelle prime dieci: Piacenza, Ferrara e Rave… - MediasetTgcom24 : Sant'Andrea in Bagnolo (Cesena), 12enne muore schiacciato dal muletto che stava guidando #SantAndreainBagnolo… - SulPanaro : Aggiornamento Coronavirus 7/6. Nel modenese 225 nuovi casi, in Emilia-Romagna 1.274 e 5 decessi - orizzontescuola : In Emilia Romagna la scuola ricomincia il 15 settembre -