Ill sondaggio che gela Conte e il M5s | cosa pensano gli italiani del reddito di cittadinanza

Advertising

... domenica 3 aprile 2022, alle 21 , per un'ampia presentazione di Avellino - Turris epunto, con ... In diretta sarà possibile rispondere al, esprimere la propria opinione o dialogare con ...... domenica 3 aprile 2022, alle 21 , per un'ampia presentazione di Avellino - Turris epunto, con ... In diretta sarà possibile rispondere al, esprimere la propria opinione o dialogare con ...Conte attacca i partiti che vogliono eliminare il sussidio, ma la risposta degli italiani è chiara: il 54% voterebbe "sì" al referendum per togliere il reddito 5 Stelle ...SONDAGGI POLITICI ELETTORALI OGGI – Gli italiani bocciano il reddito di cittadinanza: è quanto emerge dagli ultimi sondaggi politici elettorali elaborati da Lab210 per il sito Affaritaliani.it. Second ...