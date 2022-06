(Di martedì 7 giugno 2022) “, noi riprendiamo dopo”, con queste parole il maestrosi è rivolto a uno spettatore deldi Milano, reo di aver lasciato acceso il suo cellulare durante il concerto. Vi raccomandiamo... Monica Bellucci racconta Maria Cs aIl telefonino si era messo are proprio nel bel mezzo del momento più emozionante del Macbeth, quello di Patria oppressa, in una delle serate del Piermarini dedicata ai grandi concerti verdiani. Uno squillo che giustamente il direttoreha trovato fastidioso e irrispettoso, tanto dare l’esecuzione e rivolgersi al pubblico e ...

Agenzia_Ansa : Alla Scala squilla un telefono cellulare. Chailly interrompe il concerto: ''Risponda pure' #ANSA - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Alla Scala squilla un telefono cellulare. Chailly interrompe il concerto: ''Risponda pure' #ANSA - infoitcultura : Il telefono suona al Teatro alla Scala, Riccardo Chailly si ferma: “Risponda pure” - codeghino10 : RT @Agenzia_Ansa: Alla Scala squilla un telefono cellulare. Chailly interrompe il concerto: ''Risponda pure' #ANSA - L_E_Ba : RT @Agenzia_Ansa: Alla Scala squilla un telefono cellulare. Chailly interrompe il concerto: ''Risponda pure' #ANSA -

Sui social in tanti hanno applaudito la scelta del direttore d orchestra ribadendo che nelle sale per concerti, cinema e teatri non si tiene ilacceso o deve essere silenziato.