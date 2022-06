Il sondaggio che gela Conte e il M5s: cosa pensano gli italiani del reddito di cittadinanza (Di martedì 7 giugno 2022) Conte attacca i partiti che vogliono eliminare il sussidio, ma la risposta degli italiani è chiara: il 54% voterebbe "sì" al referendum per togliere il reddito 5 Stelle Leggi su ilgiornale (Di martedì 7 giugno 2022)attacca i partiti che vogliono eliminare il sussidio, ma la risposta degliè chiara: il 54% voterebbe "sì" al referendum per togliere il5 Stelle

Advertising

disinformatico : #antibufala Salvini e il “sondaggio” sull’educazione sessuale alle elementari. In sintesi: Salvini cita un sondagg… - SimoneGambino : Confermato il sondaggio esplorativo del Milan per Mario Gotze, che può liberarsi dal PSV con una clausola da 4-5 mi… - Marko_Morandi : @AlbertoBagnai Volevo votare #haitraditooooh ma il sondaggio lo vedo solo nel blog. Quando apro Twitter, sia via ap… - iridardo : Un sondaggio di La7 dice che ad un referendum su rdc il 54% degli italiani voterebbe contro. Quando si dice sensibi… - PhickNewmers : Messaggio per tutte le badanti di Barù: avete gia fatto il sondaggio per il nome della nuova ship ? Dai, forza...o… -