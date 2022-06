Il ritorno di Harry e Meghan per il Giubileo: con Lilibeth (Di martedì 7 giugno 2022) Sono tornati a Londra per la prima volta per il Giubileo di Platino di Elisabetta II, ma sottotono: Harry d'Inghilterra e Meghan Markle duchi di Sussex per quattro giorni nel Regno Unito, un po' in disparte come si conviene a chi ha scelto di rinunciare agli incarichi pubblici e per questo non può più fregiarsi del titolo di Altezza Reale. Eppure hanno rubato lo stesso la scena: pubblicando la foto della loro bimba nel primo compleanno, passato proprio a Londra. Si chiama Lilibeth, il nomignolo della regina da ragazza; il Giubileo è stato anche teatro del primo incontro fra l'infante e la sovrana, di cui purtroppo non ci sono immagini ufficiali. Dopo tante polemiche incluse le esplicite accuse di razzismo verso membri innominati dalla famiglia, il divorzio dalla casa reale sembra metabolizzato anche ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 7 giugno 2022) Sono tornati a Londra per la prima volta per ildi Platino di Elisabetta II, ma sottotono:d'Inghilterra eMarkle duchi di Sussex per quattro giorni nel Regno Unito, un po' in disparte come si conviene a chi ha scelto di rinunciare agli incarichi pubblici e per questo non può più fregiarsi del titolo di Altezza Reale. Eppure hanno rubato lo stesso la scena: pubblicando la foto della loro bimba nel primo compleanno, passato proprio a Londra. Si chiama, il nomignolo della regina da ragazza; ilè stato anche teatro del primo incontro fra l'infante e la sovrana, di cui purtroppo non ci sono immagini ufficiali. Dopo tante polemiche incluse le esplicite accuse di razzismo verso membri innominati dalla famiglia, il divorzio dalla casa reale sembra metabolizzato anche ...

