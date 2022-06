Il ritorno della festa di fine anno Alla 'Limonaia' per solidarietà - Cronaca - lanazione.it (Di martedì 7 giugno 2022) Una festa attesa. Dopo il Covid l'aveva tolta dal calendario. Mercoledì alle 20,30 a Fucecchio, Alla "La Limonaia", si terrà la quinta edizione della festa di fine anno scolastico dell'istituto "... Leggi su lanazione (Di martedì 7 giugno 2022) Unaattesa. Dopo il Covid l'aveva tolta dal calendario. Mercoledì alle 20,30 a Fucecchio,"La", si terrà la quinta edizionediscolastico dell'istituto "...

Advertising

gippu1 : Statistiche Inutili sul Tempo che Passa: negli stessi minuti in cui Rafa Nadal vinceva il suo Roland Garros n.1, il… - TgrRaiVeneto : La scomparsa di Basma Afzaal. Della 18enne pakistana non vi sono più tracce dalla fine di maggio. La famiglia resta… - LiaCapizzi : Non entro nel merito della scelta ma una cosa voglio dirla. Per aver ridato entusiasmo alla nazionale, per quella n… - _mtryoshka : Aspettando il tuo ritorno come si aspetta la fine della sessione di esami, cant wait ?????? - Marco_chp1 : RT @ilgiornale: #Alpini no, extracomunitari sì. Perché le molestie sessuali alle sedicenni di ritorno da #Gardaland hanno meno peso del 'ca… -