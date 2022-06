Il ristorante stellato cerca personale: «Stipendi fino a 1.900 euro». Ma nessuno si fa avanti (Di martedì 7 giugno 2022) La crisi nel settore della ristorazione continua. E a confermare il trend che vede i ristoratori a faticare per trovare personale ci pensa Fabrizio Girasoli, titolare del ristorante Butterfly a Lucca, insignito anche da una stella Michelin. Da mesi compare l’annuncio per lavorare nel prestigioso locale della Lucchesia, si cercano un sommelier e personale di sala, ma per adesso la proposta è caduta nel vuoto. E al Corriere della Sera, Girasoli spiega: «Offriamo un lavoro stabile, assicurato e ben retribuito, ma non ci sta scrivendo nessuno, se non poche persone senza qualifica. Ovvero che non hanno mai lavorato in un ristorante. Stiamo offrendo 1.900 euro al mese per il futuro sommelier del locale e 1.600 euro al personale di sala, ma ... Leggi su blog.libero (Di martedì 7 giugno 2022) La crisi nel settore della ristorazione continua. E a confermare il trend che vede i ristoratori a faticare per trovareci pensa Fabrizio Girasoli, titolare delButterfly a Lucca, insignito anche da una stella Michelin. Da mesi compare l’annuncio per lavorare nel prestigioso locale della Lucchesia, sino un sommelier edi sala, ma per adesso la proposta è caduta nel vuoto. E al Corriere della Sera, Girasoli spiega: «Offriamo un lavoro stabile, assicurato e ben retribuito, ma non ci sta scrivendo, se non poche persone senza qualifica. Ovvero che non hanno mai lavorato in un. Stiamo offrendo 1.900al mese per il futuro sommelier del locale e 1.600aldi sala, ma ...

Brigante1959 : - PoiSonSara_ : @Sargans2 @ilpresidenthe Ma infatti secondo me in un ristorante stellato hai bisogno di gente molto qualificata e s… - nick_9400 : @ilpresidenthe @Sargans2 Si ma lui non assume gente qualunque, infatti lo ha specificato. Vuole gente con curriculu… - Sargans2 : @ilpresidenthe Qua stiamo parlando di 'ristorante stellato'. - Sargans2 : @ilpresidenthe lol è molto semplice invece. Prova a pagare 1600 euro un cameriere e 1900 un sommelier in un ristora… -