Il Real Madrid blinda Tchouaméni (Di martedì 7 giugno 2022) Tchouaméni sarà un nuovo giocatore del Real Madrid. Il club spagnolo blinda il centrocampista francese per la prossima stagione è sarà presto un nuovo giocatore dei Campioni d’Europa e di Spagna. Il classe 2000 era l’obiettivo principale per rinforzare il centrocampo di Carlo Ancelotti, ora la c’è l’accordo per una cifra stellare. Tchouaméni al Real Madrid: le cifre Il centrocampista classe 2000 aveva già trovato la quadra con le merengues, a breve firmerà un contratto quinquennale. Il Real Madrid ha chiuso l’operazione con il Monaco, che incasserà 80 milioni di euro più 20 milioni di bonus. Ora mancano solo le visite mediche di rito e poi le firme del contratto. Arrivato al Monaco nel 2020 e cresciuto nel Bordeaux, Tchouameni con la ... Leggi su 11contro11 (Di martedì 7 giugno 2022)sarà un nuovo giocatore del. Il club spagnoloil centrocampista francese per la prossima stagione è sarà presto un nuovo giocatore dei Campioni d’Europa e di Spagna. Il classe 2000 era l’obiettivo principale per rinforzare il centrocampo di Carlo Ancelotti, ora la c’è l’accordo per una cifra stellare.al: le cifre Il centrocampista classe 2000 aveva già trovato la quadra con le merengues, a breve firmerà un contratto quinquennale. Ilha chiuso l’operazione con il Monaco, che incasserà 80 milioni di euro più 20 milioni di bonus. Ora mancano solo le visite mediche di rito e poi le firme del contratto. Arrivato al Monaco nel 2020 e cresciuto nel Bordeaux, Tchouameni con la ...

