Il Principino Louis zittisce mamma Kate Lo scatto fa impazzire il web

(Di martedì 7 giugno 2022)davvero straordinario, quello che riprende ilmentrecon un gesto. Il singolare episodio accaduto durante le celebrazioni per il Giubileo di Platino della Regina. L’impegno della Royal Family in occasione della ricorrenza dei 70 anni dall’ascesa al trono della Regina Elisabetta, è stato straordinario. Ogni singolo membro reale, ha presenziato a molteplici appuntamento in pochi giorni. Ed anche la Sovrana non si è risparmiata. Il Giubileo di Platino ha riguardato infatti la Gran Bretagna e tutto il Commonwealth. Le strade, i parchi, così come pure le principali piazze pubbliche, sono state letteralmente prese d’assalto dalla folla. Si è trattato di una festa di popolo, volta a ribadire l’inscindibile legame tra la Monarchia e i ...

Advertising

Khaleesi27A : RT @_mariells: *RT ANCHE TU SE SEI IL PRINCIPINO LOUIS* #jeru - misterj1995 : RT @_mariells: *RT ANCHE TU SE SEI IL PRINCIPINO LOUIS* #jeru - remarenonstanca : RT @_mariells: *RT ANCHE TU SE SEI IL PRINCIPINO LOUIS* #jeru - Zoemassew : RT @_mariells: *RT ANCHE TU SE SEI IL PRINCIPINO LOUIS* #jeru - FedericaMassa19 : RT @_mariells: *RT ANCHE TU SE SEI IL PRINCIPINO LOUIS* #jeru -

...molto diversamente anche in tutte le occasioni pubbliche in cuiè stato presente in questi giorni. Sembra quindi che Kate sia perfettamente consapevole di aver a che fare con un..., seduto in tribuna accanto alla Duchessa Kate Middleton e alla sorella Charlotte, si è ... senza però riuscirci così ilha zittito la mamma tappandole a sua volta la bocca con le sue ...Quello che è realmente successo tra le mura di Windsor forse lo sapremo solo poi (da Oprah). Se davvero Elisabetta II ha conosciuto la nipotina Lilibet e abbracciato Archie dopo due anni di esilio ca ...Di fronte al richiamo di mamma Kate, Louis le ha risposto prima mettendo una mano sulla sua bocca, per non farla parlare, poi facendo marameo con la mano sul naso Smorfie, facce buffe, espressioni div ...