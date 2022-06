Il Patriarca di Mosca Kirill ha messo le chiese della Crimea sotto il suo diretto controllo (Di martedì 7 giugno 2022) Nazionalista, revanscista, cristiano con l'elmetto, amico della guerra e nemico dei diritti. Il Patriarca Kirill, capo della Chiesa ortodossa russa, ha preso sotto la sua diretta autorità le chiese ... Leggi su globalist (Di martedì 7 giugno 2022) Nazionalista, revanscista, cristiano con l'elmetto, amicoguerra e nemico dei diritti. Il, capoChiesa ortodossa russa, ha presola sua diretta autorità le...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Il sesto pacchetto di sanzioni contro Mosca prevede lo stop a greggio e prodotti raffinati trasportati vi… - santegidionews : Ortodossi contro ortodossi, divisi dal nazionalismo. Tre mesi dopo l’invasione russa dell’Ucraina, sostenuta dal pa… - GiorgioVienna : RT @antoniospadaro: Il Patriarca Kirill ha “licenziato' Hilarion dalle sue funzioni di presidente del Dipartimento per le relazioni esterne… - ElveAngelic : RT @antoniospadaro: Il Patriarca Kirill ha “licenziato' Hilarion dalle sue funzioni di presidente del Dipartimento per le relazioni esterne… - AnnibalePia : RT @antoniospadaro: Il Patriarca Kirill ha “licenziato' Hilarion dalle sue funzioni di presidente del Dipartimento per le relazioni esterne… -