Il Paradiso delle Signore, incontro sospetto dietro le quinte: ritorno dal passato (Di martedì 7 giugno 2022) incontro a sorpresa tra alcuni vecchi e nuovi attori de Il Paradiso delle Signore: possibile l'ennesimo ritorno dal passato I personaggi di Anna Imbriani, Roberto Landi e Vittorio Conti (screenshot RaiPlay)Il cast della nota soap opera di Rai 1 è ufficialmente tornato a Roma e sul set per le riprese della settima stagione, la quinta in versione daily. Dai primi indizi social, questa nuova stagione sembra pronta a regalare colpi di scena ed alcuni clamorosi ritorni. In questi giorni si è parlato molto del ritorno a Milano di Quinto da tutti creduto morto. Questi potrebbe però non essere il solo ritorno a sorpresa. In questi giorni alcuni membri del cast dello sceneggiato sono stati visti in compagnia di un altro ex protagonista. Nel dettaglio si tratta ...

