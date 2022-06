Il padre di Gnonto: «Ha aspettato Messi per un’ora davanti allo spogliatoio dell’Argentina per un autografo» (Di martedì 7 giugno 2022) Willy Gnonto è l’uomo del momento. Stasera l’esordio da titolare in Nazionale dopo l’assist servito in Nations League. In questi giorni il telefono a casa sua squilla continuamente, alla ricerca di curiosità, aneddoti, intenzioni. Vengono intervistati i familiari, la fidanzata (se ce l’ha), gli amici. Insomma siamo al Libro Cuore. Il padre, in particolare, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Un Giorno da Pecora, riportate dall’edizione online della Gazzetta dello Sport. «In pochi giorni ci è cambiata la vita, siamo tutti felici per quello che ha fatto, speriamo che vada avanti così. Il suo idolo è Messi, è pazzo per lui. Tanto che la scorsa settimana è rimasto un’ora davanti allo spogliatoio dell’Argentina per farsi fare l’autografo. ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 7 giugno 2022) Willyè l’uomo del momento. Stasera l’esordio da titolare in Nazionale dopo l’assist servito in Nations League. In questi giorni il telefono a casa sua squilla continuamente, alla ricerca di curiosità, aneddoti, intenzioni. Vengono intervistati i familiari, la fidanzata (se ce l’ha), gli amici. Insomma siamo al Libro Cuore. Il, in particolare, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Un Giorno da Pecora, riportate dall’edizione online della Gazzetta dello Sport. «In pochi giorni ci è cambiata la vita, siamo tutti felici per quello che ha fatto, speriamo che vada avanti così. Il suo idolo è, è pazzo per lui. Tanto che la scorsa settimana è rimastoper farsi fare l’. ...

