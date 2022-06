Il Mostro dei Mari: il trailer del film animato in arrivo su Netflix (Di martedì 7 giugno 2022) L'8 luglio arriverà su Netflix il nuovo film animato Il Mostro dei Mari, ecco il primo trailer e il poster del progetto. Grazie all'evento Geeked Week organizzato da Netflix, è ora possibile vedere il primo trailer e il poster del film animato Il Mostro dei Mari. Nel video si fa la conoscenza dei protagonisti e si vede qualche piccola anticipazione dell'incredibile avventura che vivranno, oltre ad ammirare gli spettacolari paesaggi creati dal team di animatori. Il Mostro dei Mari è il nuovo film d'animazione con la regia del premio Oscar Chris Williams, in arrivo solo su Netflix da ... Leggi su movieplayer (Di martedì 7 giugno 2022) L'8 luglio arriverà suil nuovoIldei, ecco il primoe il poster del progetto. Grazie all'evento Geeked Week organizzato da, è ora possibile vedere il primoe il poster delIldei. Nel video si fa la conoscenza dei protagonisti e si vede qualche piccola anticipazione dell'incredibile avventura che vivranno, oltre ad ammirare gli spettacolari paesaggi creati dal team diri. Ildeiè il nuovod'animazione con la regia del premio Oscar Chris Williams, insolo suda ...

