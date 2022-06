Il mostro dei mari, il film di animazione Netflix disponibile dall’8 luglio: ecco il trailer (Di martedì 7 giugno 2022) Netflix ha appena rilasciato trailer e poster de Il mostro dei mari; il nuovo film d’animazione con la regia del premio Oscar Chris Williams, in arrivo solo su Netflix da venerdì 8 luglio in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. La versione italiana del film vedrà al doppiaggio Diego Abatantuono, che darà voce al Capitano Crow; Claudio Santamaria che presterà la voce al cacciatore di mostri Jacob Holland. E, infine, Giulia Stabile: ballerina di AMICI 20, che darà voce alla giovane Vedetta. Il mostro dei mari, il nuovo film di animazione Netflix: ecco il trailer Arriva su ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 7 giugno 2022)ha appena rilasciatoe poster de Ildei; il nuovod’con la regia del premio Oscar Chris Williams, in arrivo solo suda venerdì 8in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. La versione italiana delvedrà al doppiaggio Diego Abatantuono, che darà voce al Capitano Crow; Claudio Santaa che presterà la voce al cacciatore di mostri Jacob Holland. E, infine, Giulia Stabile: ballerina di AMICI 20, che darà voce alla giovane Vedetta. Ildei, il nuovodiilArriva su ...

