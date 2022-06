Il mondo complicato e pericoloso delle Baby Gang

Leggi su panorama

(Di martedì 7 giugno 2022) Di Franco Posa, medico e criminologo, esperto in Neuroscienze Forensi. La definizione dideriva dalla letteratura americana in particolare dal “United States Department of Justice” e dal “Bureau of Justice Assistance”.può essere definita come un’associazione o un’organizzazione formata da un gruppo di coetanei con le seguenti caratteristiche: tre o più membri, età tra i 12 e i 24 anni, nome e simboli di identificazione, individuazione di un leader, territorio di appartenenza e comportamenti delinquenziali e attività criminali sia individuali che collettive. La banda è identificabile in una sottocultura, in uno strumento alternativo, attraverso il quale il giovane soggetto può raggiungere mete altrimenti impossibili. Il fenomeno...