Il Milan insiste per Zaniolo: nei prossimi giorni l’offerta rossonera (Di martedì 7 giugno 2022) Il Milan sta spingendo per arrivare a Zaniolo della Roma in questo mercato estivo: nei prossimi giorni prevista l’offerta dei rossoneri Il Milan continua ad insistere per arrivare a Zaniolo della Roma in questo mercato estivo: nei prossimi giorni prevista l’offerta dei rossoneri. La valutazione dei giallorossi parte da 40 milioni. Affare difficile ma non impossibile per i rossoneri come riportato da Alfredo Pedullà. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 7 giugno 2022) Ilsta spingendo per arrivare adella Roma in questo mercato estivo: neiprevistadei rossoneri Ilcontinua adre per arrivare adella Roma in questo mercato estivo: neiprevistadei rossoneri. La valutazione dei giallorossi parte da 40 milioni. Affare difficile ma non impossibile per i rossoneri come riportato da Alfredo Pedullà. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : Il #Milan insiste per #Zaniolo, nei prossimi giorni l'offerta alla #Roma ?? - MilanPress_it : ??? Nuovo stadio, Sala insiste: “Voglio che #Inter e #Milan restino a Milano, ma ci sono delle regole” ???? - ArmandoAreniell : Inter, Guardiola insiste per avere Skriniar al Manchester City: il Milan vorrebbe Elmas - zluca2 : Salvini insiste su Fontana: 'Squadra che vince non si cambia, come per il Milan'...ma vince cosa? il premio peggior… - ciairo : Preparatevi amici Lombardi, alle prossime elezioni vi riproporrà Fontana. Starà a voi dimostrare di che pasta siete… -