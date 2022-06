“Il lato oscuro della moda”. Esce in Italia il libro di Maxine Bédat, finalista dei Book of the Year del Financial Times (Di martedì 7 giugno 2022) (Adnkronos) – Osannato dalla stampa internazionale uscirà in libreria dal 13 giugno il libro che mette sotto accusa l’industria del fast fashion e destinato a far discutere i consumatori che antepongono il prezzo alla sostenibilità. L’autrice per la prima volta in Italia al Festival della Green Economy a Parma sabato 11 giugno Parma, 7 giugno 2022. “Questa indagine sugli eccessi dell’industria dell’abbigliamento mette un volto decisamente umano sull’alto costo dei nostri vestiti a buon mercato” ha scritto il Financial Times. “Maxine Be?dat svela le bugie del greenwashing. L’autrice de Il lato oscuro della moda spiega perché non e? possibile parlare di “moda sostenibile” ha scritto Elle. Vogue invece ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 7 giugno 2022) (Adnkronos) – Osannato dalla stampa internazionale uscirà in libreria dal 13 giugno ilche mette sotto accusa l’industria del fast fashion e destinato a far discutere i consumatori che antepongono il prezzo alla sostenibilità. L’autrice per la prima volta inal FestivalGreen Economy a Parma sabato 11 giugno Parma, 7 giugno 2022. “Questa indagine sugli eccessi dell’industria dell’abbigliamento mette un volto decisamente umano sull’alto costo dei nostri vestiti a buon mercato” ha scritto il. “Be?dat svela le bugie del greenwashing. L’autrice de Ilspiega perché non e? possibile parlare di “sostenibile” ha scritto Elle. Vogue invece ...

