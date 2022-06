Advertising

itstefaniapicc : RT @oocisola: IL GRANDE RITORNO DI JEDÀ #isola - aliceferrieri : è perfetto!! Cioè quando ricapita na cosa del genere? Pure il meteo è dalla parte nostra, per il grande ritorno!… - quotidianodirg : #Ragusa – Sei clubs partecipanti, 12 formazioni in campo, oltre 150 presenti, per un ritorno che ha il sapore della… - strag_87 : @stebellentani Il grande ritorno di Nelson Rivas! - Milansicilian : Però raga che sfortuna che abbiamo con il fatto che siamo #campioniditalia2022 dobbiamo fare la champions e non pos… -

Internazionale

... la conduttrice di Controcorrente su Rete 4 (e in perenneascesa a Mediaset) nonché firma ... "Didal trekking" e poi questa foto: come si presenta in studio la Gentili, telespettatori in ......non prima di aver lasciato alle generazioni future la sua immensa eredità artistica e la sua... Brian May ha aggiunto: I Queen in Italia con due date a Bologna Il 2022 è l'anno deldei ... Il grande ritorno dei festival musicali - Giovanni Ansaldo - L'Essenziale “E’ un grande ritorno – sottolinea il presidente del Ragusa Rugby, Erman Dinatale – siamo molto contenti, perchè il Trofeo Cappello è per noi un’istituzione e non averlo potuto celebrare come merita, ...prima di interpretarne il ritorno insieme a Chris Martin e lasciare a lui il secondo verso. Insieme a Bruce, i Coldplay hanno poi proposto al pubblico un altro grande classico del Boss, “Dancing in ...