‘Il giorno più bello’ di Andrea Zalone: Luca e Paolo amici rivali. Clip esclusiva (Di martedì 7 giugno 2022) Il 9 giugno arriva al cinema ‘Il giorno più bello‘ di Andrea Zalone di cui vi mostriamo una Clip in esclusiva. Una produzione Oplon Film e IBC Movie con Rai Cinema in associazione con 102 Distribution. Adattamento del film del 2017 ‘C’est la vie – Prendila come viene‘ di E. Toledano e O. Nakache, vede nel cast Paolo Kessisoglu, Luca Bizzarri Violante Placido, Valeria Bilello Stefano De Martino, Lodo Guenzi Massimo De Lorenzo, Fiammetta Cicogna. “L’idea nasce con una buona dose di incoscienza da Beppe Caschetto, che mi ha proposto l’adattamento e la regia di C’est la vie. Mai avrei pensato di potermi cimentare in un’impresa simile. L’ho fatto con entusiasmo e con umiltà. Ho iniziato il primo giorno di set con 9 gocce di Xanax, e sono andato a ... Leggi su funweek (Di martedì 7 giugno 2022) Il 9 giugno arriva al cinema ‘Ilpiù bello‘ didi cui vi mostriamo unain. Una produzione Oplon Film e IBC Movie con Rai Cinema in associazione con 102 Distribution. Adattamento del film del 2017 ‘C’est la vie – Prendila come viene‘ di E. Toledano e O. Nakache, vede nel castKessisoglu,Bizzarri Violante Placido, Valeria Bilello Stefano De Martino, Lodo Guenzi Massimo De Lorenzo, Fiammetta Cicogna. “L’idea nasce con una buona dose di incoscienza da Beppe Caschetto, che mi ha proposto l’adattamento e la regia di C’est la vie. Mai avrei pensato di potermi cimentare in un’impresa simile. L’ho fatto con entusiasmo e con umiltà. Ho iniziato il primodi set con 9 gocce di Xanax, e sono andato a ...

