Il generale Tricarico chiude la bocca a Medvedev | “Ha paura delle nuove armi”

(Di martedì 7 giugno 2022) IlLeonardo, ex Capo di stato maggiore dell'Aeronautica Militare, è ospite della puntata del 7 giugno di Tagadà, il programma tv pomeridiano di L7 condotto da Tiziana Panella, e con lui viene analizzato il possibile effetto sulla guerraa lunga gittata fornite dagli Usa all'Ucraina. Ilcommenta anche le frasi di fuoco di Dmitrysull'Occidente: ““Credo che siano il segno dell'irritazione per questi nuovi armamenti in arrivo. In effetti li temono molto perché sono armamenti di precisione. Il sistema di guida di questi missili ha una precisione che incutealle forze russe, sono molto precise, hanno un sistema di guida gsp-satellitare, basta impostare le giuste coordinate del bersaglio e ...

... Bertolini,ed altri dedicano alla guerra in Ucraina. Si prenda ad esempio l'articolo nel ... e più indi geopolitica, che i capi dell'Occidente lasciano a desiderare. Anche sul piano ...IlLeonardo, analista, pilota con 3mila ore di volo, già capo di Stato maggiore dell'aeronautica, una guerra l'ha vissuta come comandante delle forze aeree italiane nella crisi dei ... Guerra in Ucraina, generale Tricarico: “È sacrosanto inviare armi a Kiev ma chi dice che vanno… E aggiunge: “Oggi più di 4 mesi fa la situazione è concentrata nel Donbass. Tutto questo sangue versato ha consentito di guadagnare pochi km e non si sa dove Putin voglia fermarsi. Evidentemente non ...Il giro di boa dei cento giorni di guerra alza il sipario su interrogativi geopolitici e dubbi tattici, mentre il mondo si interroga su quanto potrà durare il massacro di soldati e civili in Ucraina.