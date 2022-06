Il Cagliari riparte da Liverani: firmerà nei prossimi giorni (Di martedì 7 giugno 2022) Cagliari - Fabio Liverani sará il nuovo allenatore del Cagliari : manca ancora l'ufficialità, il tecnico è atteso domani mattina all'aeroporto di Elmas. La firma sul contratto, poi, arriverà nei ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 7 giugno 2022)- Fabiosará il nuovo allenatore del: manca ancora l'ufficialità, il tecnico è atteso domani mattina all'aeroporto di Elmas. La firma sul contratto, poi, arriverà nei ...

Advertising

infoitsport : Il Cagliari Calcio riparte dall’allenatore Fabio Liverani: sarà lui a guidare i rossoblù in Serie B - SoloLecceIT : E' UFFICIALE: riparte LIVERANI e si porta a Cagliari mezzo Lecce del passato. SORPRESA PISACANE: si ritira e ripart… - CentotrentunoC : #Cagliari ? Alessandro #Deiola, da possibile partente nell'estate del 2021 a possibile capitano nell'annata in cu… - infoitsport : Serie B, il Cagliari riparte: scelto il nuovo allenatore per tornare subito in Serie A - sardanews : Il Cagliari Calcio riparte dall’allenatore Fabio Liverani: sarà lui a guidare i rossoblù in Serie B… -