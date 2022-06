Il Cagliari ha scelto | sarà Liverani il nuovo tecnico

(Di martedì 7 giugno 2022)Fabioa guidare ilnella prossima stagione in Serie B. Dopo aver pensato a lungo a Filippo Inzaghi e Daniele De Rossi, il club di Giulini ha optato per l'exdi Lecce e ...

Sarà Fabio Liverani a guidare ilnella prossima stagione in Serie B. Dopo aver pensato a lungo a Filippo Inzaghi e Daniele De Rossi, il club di Giulini ha optato per l'ex tecnico di Lecce e Parma, 46 anni, che ha conosciuto ...Galliani hadi puntare su un profilo giovane - 43 anni - e con un network internazionale. Da ... oltre ad aver giocato in Italia con il. Direttore di mercato sia del club greco che del ... Cagliari, scelto il nuovo allenatore: no a De Rossi e Inzaghi! Il Monza già pensa alla prossima stagione: il club lombardo sarebbe sul punto di cambiare anche a livello dirigenziale ..."Cagliari, Giulini ha scelto: Liverani per la panchina", si legge oggi su Gazzetta dello Sport. "Dopo un weekend di colloqui e contatti il Cagliari è pronto a ripartire ...