Il bivio ucraino dell’Occidente | armi o tradimento

(Di martedì 7 giugno 2022) Le reali intenzioni di Putin sono un enigma. Gli europei sono portati a sottovalutare le sue ripetute dichiarazioni che il vero obiettivo è quello di “de-nazificare” e di “smilitarizzare” l’Ucraina, per russificarla, erodere la sua volontà di far partee riportarla nel “Mondo Russo”. Molti europei pensano che il Cremlino possa accontentarsi di qualche regione ucraina e della protezione delle popolazioni russofone del Donbas e della “Nuova Russia”, cioè della fascia costiera del Mar Nero, in cambio della fine del conflitto. Utilizzerebbe tutt’al più una tregua per riorganizzare le sue esauste truppe, ormai impossibilitate a rimpiazzare le perdite. Ma riprenderebbe l’aggressione non appena se ne presentasse l’occasione. Come ha più volte affermato, i suoi obiettivi iniziali di assimilazione dell’Ucraina rimangono inalterati. Il mutamento del centro di ...