Il ballo di fine anno degli studenti ucraini davanti alle rovine della scuola (Di martedì 7 giugno 2022) Ucraina, su uno sfondo di macerie, finestre in frantumi e pareti bruciate, alcuni studenti hanno ballato un valzer nel cortile della loro scuola, distrutta dai bombardamenti russi. È successo a Karkhiv, la seconda città più grande del Paese; un'emittente pubblica ucraina ha registrato un breve video, pubblicato lunedì 6 giugno 2022 su Twitter dal Ministero degli Esteri ucraino. Vi raccomandiamo... Jane, soldatessa e comandante ucraina: "Voglio un futuro diverso per mio figlio" Nel filmato si vedono gli studenti mentre danzano un lento coordinati. alle loro spalle, invece, sostano alcuni soldati di fianco a un veicolo militare. Alcune persone riprendono la scena.

