Il 9 giugno il Golden Gala a Roma: arrivati i campioni olimpici di Tokyo (Di martedì 7 giugno 2022) Sedici campioni olimpici di Tokyo per un'edizione stellare del Golden Gala Pietro Mennea. È scattato il conto alla rovescia verso l'evento di giovedì sera (9 giugno) allo Stadio Olimpico, quinta tappa della Wanda Diamond League: nella giornata di oggi sono arrivati a Roma i primi big mondiali che parteciperanno all'edizione n. 42, tra cui la giamaicana tripla campionessa olimpica di Tokyo Elaine Thompson-Herah, la leggenda della velocità Allyson Felix (Usa), il quattrocentista sul podio nelle ultime tre edizioni dei Giochi, Kirani James (Grenada). A tre giorni dal meeting, al cast del Golden Gala si uniscono altre due medaglie di Tokyo: al via dei 200 metri ci sarà lo statunitense ...

