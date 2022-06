Ignazio Moser torna in televisione in un’inedita avventura: “Vi dico solo che…” (FOTO) (Di martedì 7 giugno 2022) Ignazio Moser torna in televisione in un’inedita avventura per una magica serata: ecco dove lo vedremo questa sera L’amatissimo Ignazio Moser è del tutto inarrestabile. Il brillante atleta è impegnato su tantissimi progetti e sta continuando a stupire i suoi numerosi fan. E’ diventato un punto di riferimento per tantissimi giovani grazie alla sua tenacia e il suo talento. Dopo la partecipazione al reality Grande Fratello Vip e L’Isola dei Famosi, Ignazio ha proseguito la sua brillante carriera anche lontano dai riflettori spaziando su inediti progetti. Da presentatore in due edizioni di “Ex on the Beach Italia” al fianco della sua Cecilia, al lancio della sua prima linea di pantaloni la capsule “Moser Project” in ... Leggi su 361magazine (Di martedì 7 giugno 2022)ininper una magica serata: ecco dove lo vedremo questa sera L’amatissimoè del tutto inarrestabile. Il brillante atleta è impegnato su tantissimi progetti e sta continuando a stupire i suoi numerosi fan. E’ diventato un punto di riferimento per tantissimi giovani grazie alla sua tenacia e il suo talento. Dopo la partecipazione al reality Grande Fratello Vip e L’Isola dei Famosi,ha proseguito la sua brillante carriera anche lontano dai riflettori spaziando su inediti progetti. Da presentatore in due edizioni di “Ex on the Beach Italia” al fianco della sua Cecilia, al lancio della sua prima linea di pantaloni la capsule “Project” in ...

