I supermercati europei e l’ipocrisia sulla plastica: annunciano iniziative per ridurla, poi fanno pressione contro i cambiamenti e nascondono i dati – Il report (Di martedì 7 giugno 2022) Promuovono iniziative e sottoscrivono alleanze nate per ridurre l’inquinamento da plastica ma, dietro le quinte, i supermercati europei fanno pressioni per ritardare cambiamenti radicali, distraendo i consumatori con false soluzioni, creando l’illusione del cambiamento e nascondendo i dati. Persino quelli con le migliori performance mantengono diversi standard a seconda del Paese in cui operano. È questo il quadro che emerge dal rapporto ‘Under wraps? Quello che i supermercati europei non ci dicono sulla plastica’, analisi sul ruolo svolto dalle catene della grande distribuzione organizzata nel ridurre l’utilizzo di plastica. Ruolo cruciale, dato che il settore vanta un fatturato di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 7 giugno 2022) Promuovonoe sottoscrivono alleanze nate per ridurre l’inquinamento dama, dietro le quinte, ipressioni per ritardareradicali, distraendo i consumatori con false soluzioni, creando l’illusione del cambiamento e nascondendo i. Persino quelli con le migliori performance mantengono diversi standard a seconda del Paese in cui operano. È questo il quadro che emerge dal rapporto ‘Under wraps? Quello che inon ci dicono’, analisi sul ruolo svolto dalle catene della grande distribuzione organizzata nel ridurre l’utilizzo di. Ruolo cruciale, dato che il settore vanta un fatturato di ...

