I gioielli da sogno della collezione Dior Haute Joaillerie 2022 (Di martedì 7 giugno 2022) Uno sguardo al classico per creare il futuro. Sembra questo il messaggio della nuova collezione Print di Dior Haute Joaillerie. Victoire de Castellane, la creative director del lato gioielli della Maison, ha voluto creare un affascinante trait d’union con l’Haute couture pensando di “disegnare stampe sui gioielli”, senza tralasciare l’uso dei codici classici tanto cari al brand come ad esempio il fiocco che ritroviamo in un favoloso collier con al centro una paraiba tormalina. Ispirazione Come già detto Victoire de Castellane si è lasciata sedurre dal fascino dell’Haute couture, e soprattutto dall’idea di poter realizzare dei gioielli che riprendessero i tessuti decorati da meravigliose stampe. ... Leggi su amica (Di martedì 7 giugno 2022) Uno sguardo al classico per creare il futuro. Sembra questo il messaggionuovaPrint di. Victoire de Castellane, la creative director del latoMaison, ha voluto creare un affascinante trait d’union con l’couture pensando di “disegnare stampe sui”, senza tralasciare l’uso dei codici classici tanto cari al brand come ad esempio il fiocco che ritroviamo in un favoloso collier con al centro una paraiba tormalina. Ispirazione Come già detto Victoire de Castellane si è lasciata sedurre dal fascino dell’couture, e soprattutto dall’idea di poter realizzare deiche riprendessero i tessuti decorati da meravigliose stampe. ...

