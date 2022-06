(Di martedì 7 giugno 2022) Il gruppo salentino torna con un nuovo singolo e una collaborazione inedita per ripredersi lo scetto di re dei ...

Advertising

TGCOM

Il gruppo salentino torna con un nuovo singolo e una collaborazione inedita per ripredersi lo scetto di re dei ...Il gruppo salentino torna con un nuovo singolo e una collaborazione inedita per ripredersi lo scetto di re dei ... I Boomdabash preparano un'estate "Tropicana" insieme ad Annalisa "Tropicana come molti dei brani tipici della produzione di Boomdabash è un’esplosione di energia allo stato puro che intende regalare gioia, felicità, e solo good vibes - dichiara la band -. La musica ...